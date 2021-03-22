В Краснодаре на улице Грибоедова до 31 мая построят новую ливневую канализацию

По информации заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова, проработана схема по водоотведению на улице Грибоедова на участке от улицы Полевой до улицы Дзержинского. В настоящий момент ливневая канализация на этом участке полностью отсутствует, что приводит к подтоплениям во время осадков.

В связи с этим городская администрация ведет строительство ливневых коллекторов по две стороны улицы, 10 ливнеприемных и трех смотровых колодцев. Проект подразумевает обустройство 230 м сети ливневой канализации диаметром 500 мм в сторону улицы Полевой и 240 м диаметром 400 мм в сторону улицы Дзержинского. Подключить новый участок сети планируется в безнапорный коллектор ливневой канализации диаметром один метр под проезжей частью улицы Дзержинского. Сообщается, что из трех смотровых колодцев два к настоящему момент уже построено, все работы планируется завершить до 31 мая текущего года.

Ольга Логинова