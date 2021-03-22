Более 33 тысяч жителей Тюменской области заразились COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразился еще 71 человек, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 33 031 человек. Из них более 31 тыс. уже выздоровели, 349 человек скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 284 случая COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 466 153 россиянина. Из них более 4 млн человек выздоровели, 95 391 пациент скончался.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в Тюменской области продлен до 28 марта.

Михаил Мананников