В Краснодаре планируют снести 102 аварийных дерева

По информации директора МКУ «Центр озеленения и экологии» Евгений Вечерка на территории Краснодара в рамках заключенных муниципальных контрактов планируется снести 102 аварийных дерева, произвести санитарную обрезку 67 и формовочную обрезку 368 деревьев. Такие данные были озвучены в ходе еженедельной городской планерки у главы администрации Евгения Первышова.

В настоящий момент работы по обрезке и валке деревьев ведутся на улицах Ставропольская, Красная, Октябрьская, Фадеева, проводятся плановые обследование зеленых насаждений. В период с января по март 2021 года подрядные организации уже спилили 49 аварийных деревьев, провели санитарную обрезку 30 и формовочную обрезку 92 деревьев. Все работы по содержанию насаждений ведутся на озелененных территориях города и территориях первой группы. Исключение составляют земельные участки, которые переданы в аренду. Также запланирована высадка саженцев, их количество и породы в настоящий момент уточняются.

Ольга Логинова