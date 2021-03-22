На припортовой станции в Краснодарском крае за сутки выгрузили более 1,6 тыс. вагонов

В Краснодарском крае на припортовой станции Вышестеблиевская за сутки, 19 марта, было выгружено 1 628 вагонов, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Как сказано в сообщении, за сутки было выгружено 1 033 вагона с углем, а также 595 — с нефтепродуктами. Отмечается, что такой показатель выгрузки стал рекордным, и ему способствовало развитие инфраструктуры на подходах к станции. В прошлом году на направлении Тимашевская — Разъезд 9 км — Вышестеблиевская было построено 40 км вторых путей.

Как сообщает пресс-служба, в прошлом году были электрифицированы около 150 км пути на Таманском полуострове, а также возведены три тяговые подстанции — Киевская, Чекон и Гостагаевская. Это обеспечило безостановочный пропуск в поездов в адрес Таманского полуострова.

Наталья Шинкарева