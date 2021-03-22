Александр Розенбаум избран председателем Общественного совета при УФСИН Петербурга и Ленобласти

Народный артист Александр Розембуам избран председателем Общественного совета при УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба УФИН, заместителями председателя также единогласно избраны исполнительный директор канала «ТБН» Ян Волков и гендиректор благотворительного движения «Большая Медведица» Александр Зимин. В состав совета также вошли директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, кинорежиссер Александр Евменов, президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, актер Андрей Ургант и другие почетные жители Петербурга.

Общественный совет создан для привлечения общественности к вопросам защиты сотрудников УФСИН, осужденных и лиц, находящихся под следствием. Совет является постоянно действующим совещательным органом при начальнике управления.