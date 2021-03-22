«Уфаводоконал» через суд расторг контракт с «ТК Технология»

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ГУП «Уфаводоканал» о расторжении контракта с ООО «ТК Технология», следует из решения суда. Контракт на разработку технических условий на производство почвогрунтов и улучшителей почвогрунтов стоимостью 195,5 млн руб. был заключен сторонами 26 декабря 2019 года. По его условиям, работы нужно было завершить в течение 90 рабочих дней с момента заключения договора. Как указал истец, с учетом карантинных дней по COVID-19, срок выполнения работ истек 29 июня 2020 года. Ответчик своих обязательств по выполнению работ в полном объеме не исполнил. По состоянию на 8 октября 2020 года срок просрочки составлял 101 день.

Как указано в решении суда, управление ФАС по Башкирии в августе 2020 года при рассмотрении жалоб ООО «Протон» и прокуратуры Октябрьского района Уфы признало ГУП «Уфаводоканал» и «ТК Технология» нарушившими закон о защите конкуренции при заключении договора без проведения торгов. Согласно разъяснениям УФАС, «расторжение ограничивающих конкуренцию соглашений также является исполнением предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства».

В октябре 2020 года «Уфаводоканал» направил «ТК Технологии» претензию с указанием на просрочку и на решение УФАС, но компания проигнорировала ее. Тогда «Уфаводоканал» обратился в арбитражный суд с иском о расторжении контракта.

В апреле 2020 года башкирская природоохранная прокуратура потребовала в суде от агрофирмы «Николаевская», МУП «Уфаводоканал» и «ТК Технология» вывезти размещенные в конце 2019 года отходы водоканала на земли сельхозназначения Уфимского района и рекультивировать загрязненные территории.

Ведомство признало в действиях сторон нарушение природоохранного законодательства. Агрофирма «Николаевская» была привлечена к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ). Агрофирма заключила с «ТК Технология» договор на обработку осадка сточных вод «Уфаводоканала» и производство из него органического удобрения. В результате примерно на 40 га земель в Уфимском районе было вывезено 10 тыс. куб. м отходов водоканала без всякой обработки.

С жалобой на неприятный запах фекалий с полей в прокуратуру обратились местные жители и администрация Уфимского района. Проведенная природоохранной прокуратурой проверка установила, что в отходах водоканала содержатся повышенные концентрации кадмия, меди, цинка, которые относятся к четвертому классу опасности. Вносимые на поля вещества не были зарегистрированы в качестве агрохимикатов и не включены в Государственный каталог пестицидов.

Майя Иванова