HeadHunter: Свердловская область заняла четвертое место в России по спросу на водителей такси

По итогам 2020 года Свердловская область заняла четвертое место среди регионов России по количеству вакансий для водителей такси, подсчитали аналитики сервиса для поиска работы hh.ru. Сейчас регион занимает шестое место по количеству вакансий для таксистов.

Около 60% работодателей предлагают кандидатам гибкий или сменный график работы, говорится в исследовании сервиса. Сейчас средняя зарплата таксистов в Свердловской области составляет 70 тыс. руб., что на 20 тыс. руб. больше, чем в 2020 году. При этом большинство соискателей претендуют на зарплату в 40 тыс. руб. Около 93% соискателей в регионе являются мужчинами.

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, в требования работодателей для таксистов обычно входят стаж вождения от одного года, уверенное пользование мобильным телефоном, знание города, спокойный стиль вождения и соблюдение правил дорожного движения. «Своеобразной приметой времени стало появление большого количества вакансий для водителей-курьеров — сегодня таких предложений в два раза больше, чем год назад»,— отметила госпожа Сидлецкая.

В России в 2020 году работодатели опубликовали более 12 тыс. вакансий для водителей такси, говорится в исследовании. С начала 2021 года — около 2 тыс. вакансий. Помимо Свердловской области в пятерку лидеров по спросу на таксистов в 2020 году вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.

Михаил Мананников