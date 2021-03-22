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В Краснодарском крае суд постановил заблокировать сайты с собачьими боями

Тихорецкий городской суд удовлетворил административные исковые заявления межрайонного прокурора о блокировке в сети интернет сайтов, на которых демонстрируются собачьи бои, сообщила прокуратура края.

По данным надзорного ведомства, десять Интернет-ресурсов выкладывали в открытый доступ материалы с боями собак, что является пропагандой жестокого обращения с животными. Решение суда о запрете распространения материалов вступило в законную силу и направлено в управление Роскомнадзона по Южному Федеральному округу, уточнили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар


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