В Краснодарском крае суд постановил заблокировать сайты с собачьими боями

Тихорецкий городской суд удовлетворил административные исковые заявления межрайонного прокурора о блокировке в сети интернет сайтов, на которых демонстрируются собачьи бои, сообщила прокуратура края.

По данным надзорного ведомства, десять Интернет-ресурсов выкладывали в открытый доступ материалы с боями собак, что является пропагандой жестокого обращения с животными. Решение суда о запрете распространения материалов вступило в законную силу и направлено в управление Роскомнадзона по Южному Федеральному округу, уточнили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар