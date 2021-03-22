Экс-координатор реготделения ЛДПР займется выборами в Пермскую думу

Бывший координатор регионального отделения ЛДПР в Прикамье Константин Бусовиков будет назначен на пост координатора по Перми. Как поясняют в пресс-службе реготделения, господин Бусовиков будет готовить актив и местные отделения партии к выборам в Пермскую городскую думу.

О смене координатора реготделения стало известно на прошлой неделе. В четверг, 18 марта, высший совет ЛДПР предложил на пост руководителя отделения лидера партийной фракции в краевом парламенте Олега Постникова. Сегодня, 22 марта, эту кандидатуру утвердил координационный совет регионального отделения.

Олег Постников уже возглавлял региональное отделение ЛДПР с конца марта 2016 года по 19 марта 2019-го. «Выборы будут сложными, поэтому высшим советом было принято решение поставить человека с опытом проведения выборов в законодательное собрание и Государственную думу»,— отмечают в пресс-службе реготделения.