Под Самарой погибли женщина и ребенок, провалившись в промоину

В Новокуйбышевске погибли женщина и ребенок, провалившись в промоину на льду реки Кривуша около Нефедовского причала. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Происшествие произошло в воскресенье, 21 марта. Об инциденте сообщили очевидцы. По факту случившегося СК РФ по региону начал доследственную проверку.

В Самарской области, по данным Приволжского УГМС, ожидается резкое потепление. Спасатели напоминают об опасности весеннего льда в период резких температурных колебаний.

Андрей Сазонов