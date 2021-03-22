Евгений Куйвашев подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выдвинулся на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в новый состав Госдумы РФ, сообщили в пресс-службе реготделения партии. Там уточнили, что документы поданы по единому федеральному округу.

«Главное в участии в процедуре — поддержать предстоящие выборы и своих товарищей, раскрыть планы, которые мы собираемся реализовать, привлечь широкое внимание общественности к программам кандидатов и программе партии по развитию нашей области и страны»,— подчеркнул господин Куйвашев.

По словам председателя свердловского отделения «Единой России» Виктора Шептия, в период регистрации кандидатов наряду с состоявшимися политиками будет много новых людей. «Интерес проявляют и люди, которых мы не знаем. Один из способов подачи документов — электронный, и мы уже видим, что граждане регистрируются как к предварительному голосованию в Госдуму, так и в заксобрание региона. Это говорит об открытости процедуры. При этом праймериз — хороший инструмент по формированию партийного кадрового резерва»,— отметил он.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года. Ранее документы на участие в праймериз подал депутат Госдумы РФ от Свердловской области, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Помимо господина Крашенинникова в Госдуму вновь планирует баллотироваться Антон Шипулин, который в октябре прошлого года вошел в список проверенных кандидатов от «Единой России» на выборы по одномандатным округам. Также о намерении участвовать в праймериз заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Прием документов для регистрации участников продлится до 29 апреля.

Анастасия Реутова