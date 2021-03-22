За сутки COVID-19 диагностировали у 152 свердловчан

В Свердловской области за минувшие сутки было зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 пациентов с COVID-19 скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 81 270 случаев инфицирования, 2 638 больных скончались, 74 499 пациентов выздоровели.

Напомним, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 29 марта. Также в Свердловской области идет массовая вакцинация. Первым компонентом вакцины привились уже более 200 тыс. человек. На этой неделе в регион должно поступить езе около 60 тыс. доз «Спутника V».