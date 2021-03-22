Проект новой маршрутной сети в Курске прошел общественные обсуждения

Новая маршрутная схема Курской области не противоречит развитию трамвайной сети в Курске, следует из сообщения пресс-службы региональной администрации по итогам общественных обсуждений проекта новой маршрутной сети в Курской областной Думе. Проект, напомним, подготовлен НИИ автомобильного транспорта Москвы. После принятия КСОДД общественники предложили разработать отдельную стратегию развития курского трамвая.

Новая схема предусматривает создание в Курске двухуровневой маршрутной сети с магистральными автобусными, троллейбусными, трамвайными маршрутами и подвозящими. Проектом предложено выделить полосы для общественного транспорта, сохранить льготный проезд при формировании регулируемого тарифа, ввести электронные карты для бесплатной пересадки.

По словам губернатора Романа Старовойта, даже внутри администрации нет единой позиции по транспортной схеме, поэтому вопрос необходимо обсуждать совместно. «Все понимают, что с таким общественным транспортом, как сейчас, жить нельзя. У нас должен быть в приоритете пешеход, потом общественный транспорт, затем личный. Мы сейчас на нулевом уровне развития. Но это и хорошо. Это позволит нам строить свою транспортную систему с учетом опыта других городов. Пока люди недовольны: транспорт старый, маршрутки гоняют, перевозчики терпят убытки, вечером и утром не уехать, есть «медвежьи углы», где общественного транспорта вообще нет»,— подчеркнул Роман Старовойт. Губернатор еще раз подтвердил, что основная задача на данный момент — сохранить трамвай.

Ирина Лобанова