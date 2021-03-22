Приостановка деятельности ТЦ «Покровск» в Энгельсе признана законной

Владельцы торгового центра «Покровск» в Энгельсе Саратовской области не смогли обжаловать решение суда о запрете осуществления деятельности объекта до устранения нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что расстояние от здания ТЦ до автозаправочной станции «Онтарио» составляет менее предусмотренных законодательством 25 м, и при таких обстоятельствах работа торгового центра создает угрозу жизни и здоровью посетителей в случае возникновения пожара на АЗС.

Нарушения закона длительное время не устранялись, в связи с чем прокуратура Энгельса вышла с иском в суд. Суд первой инстанции признал требования надзорного ведомства о запрете деятельности ТЦ законными. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.

Марина Ковалева