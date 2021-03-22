В «Екатеринбурггазе» отметили день счастливого клиента

В Центре обслуживания клиентов АО «Екатеринбурггаз» поздравили екатеринбуржцев с Международным днем клиента и подарили потребителям подарки и праздничное настроение.



На торжество пришел и талисман компании – Старичок-Газовичок, чтобы пожелать счастья и угостить посетителей леденцами и печеньем с предсказаниями.

«Я пришла уточнить по заключению договора на газ, а тут – такой праздник! Хочу отметить, что все сотрудники стараются отлично сделать свою работу, все подробно объясняют, а еще у «Екатеринбурггаза» – удобные сервисы для клиентов. Если возникают вопросы, я могу быстро задать их на сайте компании или позвонить в контакт-центр. Спасибо, что зарядили отличным настроением в конце недели», – рассказала клиент компании Елена.

«Наша компания успешно оказывает услуги населению более 60 лет. За это время газифицирован весь Екатеринбург, все больше к нам за помощью в подключении газа обращаются жители из пригорода. АО «Екатеринбурггаз» стремится, чтобы каждый клиент компании получал услуги быстро и качественно, чтобы счастливых абонентов становилось с каждым годом больше», – рассказала начальник Центра обслуживания клиентов Елена Калимуллина.

О том, как прошел день клиента в прошлом году, можно прочитать здесь.