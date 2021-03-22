В Париже судят «желтых жилетов», разгромивших музей Триумфальной арки

Десять человек, участвовавших более двух лет назад в разгроме и грабеже музея Триумфальной арки в Париже, сегодня предстанут перед судом. 1 декабря 2018 года толпа «желтых жилетов», собравшаяся на Елисейских полях, разбила двери музея и проникла внутрь. В итоге памятнику был причинен ущерб на миллион евро и было повреждено пять произведений искусства, в том числе отливки статуй, установленных на пилонах арки.

Также грабители вскрыли витрины и унесли с собой товары сувенирного магазина. При этом они позировали перед камерами и размещали ролики со своими подвигами в интернете.

Адвокаты подсудимых пытаются преуменьшить степень их вины, уверяя, что на скамье подсудимых — лишь невольные участники, а не организаторы. Суд продлится до пятницы, 25 марта.

Подробнее о происшествии — в публикации “Ъ” «В Париже судят погромщиков».

Алексей Тарханов, Париж