ПНППК сократила чистую прибыль почти в десять раз

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) опубликовало финансовую отчетность за 2020 год. Как следует из документа, выручка общества составила 4,366 млрд руб. (в 2019-м — 5,326 млрд руб.). Более 2 млрд руб. из этого показателя пришлось на продажу наземной техники. Наибольший объем выручки (4,1 млрд руб.) получен от реализации продукции на территории России. Чистая прибыль ПНППК в годовом отношении сократилась почти в десять раз — с 1,077 млрд руб. до 111,8 млн руб.

В отчете отмечается, что, в сравнении с предыдущим годом, выручка от реализации продукции и услуг в 2020-м снизилась на 18%, себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов) сократилась на 15,9%.

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, а также сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания занимается также производством волоконно-оптических элементов. Находится под западными санкциями. Контролируется гендиректором Алексеем Андреевым.