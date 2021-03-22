Более 51 тысячи жителей Ярославской области сделали прививки от COVID-19

В Ярославской области более 51,2 тыс. человек прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, сделав первую прививку, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Полный курс вакцинации по данным на 22 марта прошли более 38 тыс. человек. Вакцинация против COVID-19 в регионе проводится препаратом «Спутник V».

В пресс-службе отметили, что регион получил более 56,4 тыс. доз вакцины «Спутник V». Последняя поставка 2,2 тыс. доз произошла 20 марта.

В регионе открыто 47 пунктов вакцинации в 30 медорганизациях. Кроме того, работает 29 мобильных медицинских бригад и 16 мобильных прививочных пунктов для проведения иммунизации населения против коронавирусной инфекции вне стационарных пунктов вакцинации.