«Уральские авиалинии» с 30 мая запустят прямой рейс из Нижневартовска в Симферополь

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит прямой рейс из Нижневартовска (ХМАО) в Симферополь (Крым) с 30 мая, сообщила пресс-служба перевозчика. Из Нижневартовска рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, из Симферополя — по понедельникам и пятницам.

На маршруте предусмотрены субсидированные авиабилеты, говорится в сообщении. Их стоимость в одну сторону для взрослых составит 5,5 тыс. руб., для детей младше 12 лет — более 4,1 тыс. руб. В категории граждан, которые могут приобрести субсидированные билеты, входят молодые люди от 12 до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды и их сопровождающие, многодетные семьи.

Михаил Мананников