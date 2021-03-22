Определены дата и место присяги для будущего главы Перми

В гордуму Перми внесен проект решения о назначении дня и места принесения присяги избранным на заседании Пермской городской думы главой города Перми — главой администрации города Перми.

Согласно документу торжественная церемония присяги избранного руководителя города должна будет пройти 30 марта 2021 года в Пермском театре юного зрителя.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, комиссия по выборам главы администрации Перми рекомендовала выдвинуть на рассмотрение думы двух кандидатов — врио главы администрации Алексея Демкина и пермского бизнесмена Эдуарда Хайруллина. Заседание думы состоится на этой неделе.