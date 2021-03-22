Бывшего руководителя хлебокомбината-банкрота в Гулькевичах хотят привлечь к субсидарной ответственности

Конкурсный управляющий Даудов Хожахмед, ведущий процедуру банкротства ОАО «Гулькевичский Комбинат Хлебопродуктов», подал в арбитражный суд Краснодарского края заявление о привлечении к субсидарной ответственности бывшего руководителя предприятия Сергея Чернера. В реестр требований кредиторов включена задолженность в сумме 91,3 млн руб. Соответствующая информация добавлена в официальную документацию процедуры банкротства.

Конкурсное производство в отношении ОАО «Гулькевичский Комбинат Хлебопродуктов» в связи с несостоятельностью предприятия было введено в июне 2020 года по решению арбитражного суда Краснодарского края.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Гулькевичский Комбинат Хлебопродуктов» было зарегистрировано в г.Гулькевичи в 1993 году, уставной капитал компании – 38,1 млн руб. Основной вид деятельности – хранение и складирование зерна, средняя численность сотрудников – 88 человек.

Ольга Логинова