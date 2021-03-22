На ремонт участка трассы Нижний Новгород — Саратов выделили 604 млн рублей

Объявлен открытый конкурс по выбору подрядчика для ремонта трассы Р158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов на участке со 193 по 218 км (Нижегородская область). Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 604,3 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород». Средства выделяются из федерального бюджета. Работы необходимо выполнить до конца ноября 2022 года.

Заявки на конкурс принимают до 12 апреля. Итоги подведут после 16 апреля.

Анастасия Еремина