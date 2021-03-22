Дорогу в Стерлитамаке построит уфимская компания

Администрация Стерлитамака по итогам аукциона от 19 марта заключит контракт на строительство дороги в жилом районе «Прибрежный» с уфимским ООО «Танып» (владелец — Овик Нргеян), сообщается на сайте госзакупок. Цена контракта — 180,15 млн руб. (на 22,5 % дешевле начальной цены — 232,45 млн руб.). Вторым участником было АО «Башкиравтодор» (принадлежит минзеимущество Башкирии), предложившее исполнить контракт за 231,28 млн руб. (дисконт 0,6%). Третий участник, ООО «Спецгазтехсервис» (владелец — Руслан Яловега) из села Языково Благоварского района, готов был исполнить контракт за дисконтом 23%, за 178,98 млн руб., однако комиссия признала его заявку не соответствующей из-за того, что компания не предоставила необходимые документы и информацию.

Дорога должна проходить по улицам Ботанической, Крымской, проспекту Королева от улицы Суханова с выездом на улицу Гоголя.

Работы нужно завершить до 7 июля 2022 года. Подрядчик должен, в том числе, восстановить трассу первой категории на Ботанической и Крымской улицам, а также проспекте Королева, срубить деревья, уложить асфальт, устроить тротуары и велодорожки, провести ливневую канализацию, установить светофоры и дорожные знаки, посадить саженцы. По условиям контракта, победитель обязан дать гарантию на выполненные работы сроком от двух до восьми лет.

ООО «Танып», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2000 года. Компания занимается строительством дорог. В 2019 году выручка ООО составила 833,35 млн руб., чистая прибыль — 4,67 млн руб. В 2020 году компания заключила 32 госконтракта на общую сумму 1,02 млрд руб.

Майя Иванова