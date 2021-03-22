Казань вошла в список популярных городов для путешествий в майские праздники

Казань включена в рейтинг самых популярных городов страны для путешествий в майские праздники. Исследование провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Отмечается, что в списке самых популярных направлений в праздники вошли два авиарейса Москва — Казань (17-е место) и Санкт-Петербург — Казань (20-е место). Средний чек туристов из столицы РФ составляет в майские праздники 4,1 тыс. руб., что на 9% больше, чем год назад, из Северной столицы — 5,4 тыс. (сумма осталась прежней).

Самым популярным авианаправлением в майские праздники стало Москва-Симферополь. Второе место занимает сообщение Москва — Сочи. В тройку лидеров также входит Москва — Калининград.

"Ъ-Казань"