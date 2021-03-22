ХК «Молот-Прикамье» меняет главного тренера

Альберт Логинов сменит Александра Агеева на посту главного тренера ХК «Молот-Прикамье». Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Александр Агеев, руководивший «молотобойцами» в этом сезоне, останется в системе клуба. В тренерском штабе клуба останутся также старший тренер Николай Бардин и тренер вратарей Вячеслав Седов.

Альберт Логинов родился 12 апреля 1970 года в Ижевске. Свою тренерскую карьеру начал в 2006 году в качестве старшего тренера ХК «Ижсталь». С 2012 по 2015 год входил в тренерский штаб «Молота-Прикамье», вместе с которым завоевал бронзовые медали Высшей хоккейной лиги. В сезоне-2016/2017 он вошел в состав тренерского штаба череповецкой «Северстали», а по окончании сезона перешел в курганское «Зауралье», вместе с которым в качестве главного тренера доходил до полуфинала и четвертьфинала Кубка Петрова.

В сезоне-2019/2020 возглавлял новокузнецкий «Металлург», а последним местом работы господина Логинова была ижевская «Ижсталь», которую он возглавил по ходу турнира и которая заняла последнее место в чемпионате ВХЛ.