В Рыбинске на окружной дороге иномарка сбила пешехода

В городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 21 марта около 20:30 на окружной дороге города.

По предварительной информации, 32-летняя женщина, управляя автомобилем Audi, совершила наезд 59-летнего пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия, мужчина получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Дарья Сабаева