В Самаре на месте срубленных деревьев на ул. Ново-Садовой сделают парки с газонами

Обустройство газонов и парковых зон с местами отдыха планируется на ул. Ново-Садовой в Самаре. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона.

Работу проведут в рамках строительства двухуровневой развязки в районе пересечения ул. Ново-Садовая и Советской Армии. Ранее горожане возмутились в соцсетях вырубкой деревьев, которую провел подрядчик в этом районе.

Жители Самары потребовали заново провести озеленение территории. По словам чиновников, эта площадка будет благоустроена.

Это не первая инициатива самарских властей, которая вызывает несогласие горожан. Ранее они отказались поддержать застройку парка «Дружба».

Георгий Портнов