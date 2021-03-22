Победила дружба

Глебучев овраг

В Саратове подвели итоги конкурса по отбору проектов благоустройства центра города. Российский консорциум архитекторов во главе с Citymakers займется развитием Зеленого острова, острова Покровские пески и мемориального комплекса «Парк Победы», голландский — под руководством Karres en Brands — территориями бывшего аэропорта и Глебучева оврага. За саратовским проектом, инициированным Фондом ДОМ.РФ, следят и в других регионах Приволжского федерального округа: новая практика комплексного развития муниципалитетов интересна субъектам РФ как сочетающая международную экспертизу и открытый отбор — мнение жителей учитывается наравне с заключением профессионального жюри.

Открытый международный конкурс на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий проходил в Саратове с июля 2020 года по соглашению местных властей и АО «ДОМ.РФ». Конкурс проводился при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP) и вызвал небывалый интерес архитекторов: заявки подали 67 команд из 24 стран.

Отбор проходил в три этапа. На первом экспертное жюри рассмотрело заявки всех претендентов и выбрало пять лучших. В рамках второго этапа каждый из консорциумов представил свою концепцию на основе полученного технического задания, после чего члены жюри выбрали двух финалистов — российский консорциум Citymakers / Arteza / Megabudka / факультет биологии Саратовского государственного университета / Студия транспортного проектирования и российско-европейский Karres en Brands (Нидерланды) / Mandaworks (Швеция) / Kosmos (Россия). В итоге на официальном сайте конкурса была организована онлайн-выставка работ финалистов и запустилось народное голосование. Жители Саратова и области активно включились в отбор: в голосовании приняли участие более 10 тысяч человек.

Оба финалиста оказались настолько хороши, что ни профессиональное жюри, ни открытое голосование на сайте не смогли определить первого среди равных. Мнения жителей и жюри разделились ровно пополам. В результате было решено, что российская группа архитекторов займется развитием Зеленого острова, острова Покровские пески и мемориального комплекса «Парк Победы», консорциум Karres en Brands — территорий бывшего аэропорта и Глебучева оврага.

Территория бывшего аэропорта

Этот новый для российских регионов формат благоустройства инициировал Фонд ДОМ.РФ, в прошлом году проводивший аналогичный конкурс в Санкт-Петербурге — на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян». Уникальность процедуры — в том, что кроме профессиональных архитекторов и профильных чиновников, как это бывает обычно, свое мнение могут высказать и жители города, при итоговом решении оно будет значимо наравне с резюме конкурсного жюри.

«Очень важно, что было учтено мнение саратовцев, благодарю их за то, что приняли активное участие в голосовании, — прокомментировал итоги саратовского отбора генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. — Для ДОМ.РФ важен практический результат этого конкурса, чтобы центр Саратова развивался, становился комфортным для горожан». Социальную значимость проведения конкурса подчеркнул и губернатор Саратовской области Валерий Радаев: «Когда население активно участвует в подобных проектах, высказывается по поводу обустройства городских территорий, это свидетельствует о высокой ответственности горожан за судьбу родного Саратова и стремлении видеть его красивым, благоустроенным, современным».

Остров Покровские пески

Теперь ДОМ.РФ профинансирует разработку проектов планировки территорий в рамках концепций победителей. Проектировщиками выступят местные специалисты, а само переустройство центра Саратова планируется осуществить на условиях государственно-частного партнерства. Более детальные переговоры с инвесторами начнутся в следующем году. На текущий момент идет работа над стратегией пространственного и социально-экономического развития Саратовской агломерации до 2030 года, которую ДОМ.РФ представит к третьему этапу обсуждений этой осенью.