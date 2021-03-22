Воронежский Дом анимации собираются построить к концу 2022 года

Студия Wizart Animation планирует построить в Воронеже Дом анимации к концу 2022 года, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя студии Владимира Николаева. Во время Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале господин Николаев заявил, что компания заканчивает документацию, проектная экспертиза пройдена. Строительство начнется в 2021 году. «Строить недолго, к концу 2022 года запустимся»,— цитирует ТАСС Владимира Гиколаева. Инвестиции в проект по-прежнему оцениваются в 300 млн руб.

Ранее, напомним, сообщалось о начале строительства Дома анимации летом 2019 года. После старт освоения площадки перенесли на октябрь 2020 года. Завершение работ было запланировано на рубеж 2021–2022 годов.

По проекту, здание будет пятиэтажным с одним подземным этажом. Комплекс должен отсылать к серии мультфильмов студии о Снежной Королеве. Помимо производственно площадки здесь планируется небольшой студенческий кампус, курсы по анимации для разных возрастов, а также музей.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Wizart Animation переселится в замок Снежной королевы».