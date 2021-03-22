В Челябинской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту схода с рельсов локомотива грузового поезда в Челябинской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 22 марта в 4 часа утра на 338 км перегона Буранная – Гумбейка Южно-Уральской железной дороги. С рельсов сошла колесная пара локомотива. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 16 марта на ЮУЖД произошел сход 17 вагонов с углем на перегоне Сыростан – Хребет. Никто не пострадал, но из-за серьезного повреждения железной дороги движение поездов на участке приостановили почти на сутки. По факту схода возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). По предварительным данным, причиной происшествия стал излом рельса.