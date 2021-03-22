В Чувашию из Испании экстрадировали экс-главу дорожного управления

Экс-глава управления автомагистрали Нижний Новгород – Уфа Сергей Гаврилов был экстрадирован из Испании в Чувашию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР.

Отмечается, что в 2014 году ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ ). Следствие считает, что с сентября 2012 года по март 2013-го обвиняемый подписал от имени дорожного управления госконтракт с региональным управлением капитального строительства на выполнение работ по строительству стационарного пункта весового контроля на участке трассы М7 в Ядринском районе Чувашии. При этом он взял на себя обязательства по передаче подрядчику пригодной для строительства площадки. Однако, как утверждает следствие, земля, где построили пункт, принадлежала коммерческой компании, в результате чего управлению был причинен ущерб более чем на 3,8 млн руб.

Уголовное дело против господина Гаврилова вскоре передали в суд. Однако в этот момент он скрылся от следствия и покинул страну. Через два года его объявили в международный розыск, а в мае 2019 года его задержали в Испании.

При этом в сентябре 2015-го Сергея Гаврилова признали виновным в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ему дали четыре года лишения свободы.

"Ъ-Казань"