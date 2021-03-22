«Зарубежный туризм — залог внутренней стабильности»

Лишние деньги и закрытые границы — глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала причины разгона инфляции. По ее словам, вместо того чтобы поехать отдыхать, российские граждане стали активно совершать покупки, в результате чего цены выросли. По оценкам Банка России, сумма так называемых неиспользованных средств составляет 2 трлн руб. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что государству проще, когда россияне живут в бедности.

Эльвира Набиуллина поставила диагноз, почему в стране растут цены и ускоряется инфляция — это прямая задача Банка России, который Эльвира Сахипзадовна, как известно, возглавляет. Так вот, по ее словам, причина негативного тренда в восстановлении экономики и потребительского спроса в стране. Однако, как видно, это не повод для радости. По словам председателя ЦБ, из-за закрытых границ россияне не потратили — внимание — 2 трлн руб.

И это привело к тому, что «условно сэкономленные деньги пошли на покупки и разогнали цены». Вот так да! Это претендует на сенсацию. А говорят, что мы живем в бедной стране. Однако еще больше удивляет способ борьбы с инфляцией. Кровные российские деньги вкладываются в экономику стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и ненавистных стран НАТО. Получается, что это лучше, чем вкладывать их дома. Хотя вроде бы всегда считалось, что потребительский спрос это хорошо, но экономистам, конечно, виднее. Наверное, развитие туристической отрасли, авиакомпаний и прочего — это тоже локомотив экономики. Однако со всех сторон мы слышим, что в стране денег нет. А у граждан под матрасом мертвым грузом лежат 2 трлн руб. Они могли бы как-то помочь достижению национальных целей развития.

На самом деле никакой сенсации в этом нет. Об это говорят, наверное, уже лет 20. Но воз и ныне там.

Есть проблема — наши граждане не умеют копить, предпочитают тратить деньги на покупки, разгоняя инфляцию, или увозят их за границу.

Но подскажите, куда их вкладывать так, чтобы потом с ними не расстаться, а сохранить, приумножить или, по крайней мере, уберечь от инфляции? Ставки по депозитам низкие, фондовый рынок — страшно: это не каждый умеет, недвижимость не всем доступна — и это тоже во многом рискованно. Значит, под матрас или потратить.

По идее, основная задача монетарных властей — как раз научить население копить, планировать семейный бюджет, откладывать на перспективу. Это должно быть главным национальным проектом. И что же мы видим? Идет работа над неким механизмом создания пенсионных накоплений, причем работа эта столь сложная и опасная, что ее пришлось засекретить. И все на этом. Может быть, облигации какие выпустить с выгодной доходностью? Заинтересовать граждан и участников рынка? Законы какие-нибудь еще принять, чтобы всем гарантировать защиту от убытков, отвлечься от запретов хоть ненадолго? Видно, не нужны лишние деньги для развития государства, проще налоги поднять, чтобы богатых раскулачить. Странно все это.

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В очередной раз убеждаешься, когда все поголовно бедные, руководству проще. А с богатыми, пусть даже условно, вечно проблемы. Но нет худа без добра — хоть границы не закроют. Ведь оказывается, зарубежный туризм — залог внутренней стабильности.