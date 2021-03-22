«Первому лицу даже достойного спарринг-партнера негде найти»

Американцы направили в российское посольство письма с извинениями за Байдена. Как утверждает дипломат Анатолий Антонов, некоторые граждане США посчитали нужным выступить за продолжение диалога между странами. Так они отреагировали на скандал, вызванный интервью американского президента. В беседе с NBC News Байден назвал Путина «убийцей». После этого российский президент предложил организовать спор в прямом эфире онлайн, но не встретил поддержки в Вашингтоне. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич полагает, что Кремлю это только на руку.

Отказ Джо Байдена участвовать в открытых дебатах с Владимиром Путиным наверняка расстроил большинство россиян. Вне зависимости от отношения к известной фразе американского президента, многим было бы очень любопытно посмотреть на первый в истории публичный спор с участием российского президента. До сих пор опытом подобных дискуссий мог похвастаться разве что покойный Борис Ельцин, причем дебатировал он аж дважды: с соперником на выборах в народные депутаты СССР и с философом Александром Зиновьевым.

Правда, речь идет о событиях более чем 30- летней давности, да и сам Борис Николаевич в тот момент еще не занимал первый пост в государстве. Нынешний хозяин Кремля после прихода к власти сразу дал понять, что выше таких форматов политической конкуренции. До прошлой недели мы представить себе не могли, что он согласится на что-то подобное, а тем более сам выступит с инициативой. За минувшие два десятилетия президент накопил богатый опыт интервью, пресс-конференций и даже публикаций в прессе, но все это, конечно, сложно сравнить с прямой словесной схваткой с политическим противником.

Для нее требуются совсем другие навыки, и поэтому я не удивлюсь, если в кремлевской администрации даже рады тому, что подача из Москвы была Вашингтоном отвергнута.

Хотя формулировка «уверен, мы поговорим в какой-то момент» вовсе не закрывает перспективы дебатов в будущем.

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И если предложение диалога в прямом эфире было не просто фигурой речи, то самое время заняться полемическими тренировками. Можно сколько угодно упражняться в придумывании обидных эпитетов 78-летнему президенту США, но не надо забывать, что в прошлом году он в честной борьбе победил самого Дональда Трампа. Тот тоже любил вспоминать про слабое здоровье и якобы деменцию конкурента, но, судя по результату, дополнительных очков в глазах избирателей эти пассажи не добавили.

Так что стоило бы придумать какие-то новые, более весомые доводы и как можно быстрее приступать к практическим занятиям, только вот непонятно с кем.

Политическая поляна выжжена настолько, что первому лицу даже достойного спарринг-партнера негде найти.

Существующие системные оппоненты больше специализируются по хоровым славословиям власти и риторическим упражнениям по оскорблению оскорбившего. Так было во время возвращения в страну Навального, также происходит и в случае с Байденом.

Так что, боюсь, ничего из прекрасной президентской задумки не выгорит. Но реагировать все-таки придется, и не только шутками-прибаутками. Сейчас, конечно, предложение Илона Маска встретиться в Clubhouse было бы очень кстати, хотя скорее все ограничится зеркальной реакцией в виде пространного интервью, в котором Владимир Путин получит соответствующий вопрос и тоже хмыкнет в ответ.