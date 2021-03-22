Глава штаба Навального в Кургане вышел на свободу после 60 суток ареста

Сегодня координатор курганского штаба Алексея Навального Алексей Шварц вышел из спецприемника после двух месяцев ареста. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», изначально Курганский городской суд арестовал Алексея Шварца 23 января по административному делу об организации незаконного шествия на 30 суток. За несколько дней до завершения срока суд арестовал координатора еще на 30 суток по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ. Пока он сидел в спецприемнике, Следственный комитет предъявил ему обвинение в совершении преступления по ст. 138 УК по делу о нарушении тайны телефонных переговоров из-за обнародованного курганским штабом разговора якобы первых лиц региона о фальсификации голосования по поправкам в Конституцию РФ. Изначально Алексей Шварц был свидетелем в этом деле.