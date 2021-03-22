В Ярославле в середине недели наступит метеорологическая весна

В Ярославле и области начиная с четверга 25 марта ожидается установление стабильного потепления, сообщают специалисты центра погоды «Фобос». По данным синоптиков, теплые воздушные массы принесет атлантический циклон.

В первые три дня недели температура воздуха в области будет оставаться на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Возможны осадки в виде снега с дождем.

«Со среды тучи рассеются, воздух станет хорошо прогреваться: в полуденные часы до плюс 5-10 градусов, начнется настоящая метеорологическая весна»,— говорится на портале «Метеоновости».

Антон Антонов