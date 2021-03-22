Государство, удобное для жизни

Корпорация «Правительство для граждан» Ульяновской области готовит новую стратегию своего развития до 2026 года. Среди основных направлений — повышение клиентоцентричности, введение проактивного режима предоставления услуг, полная цифровизация регионального правительства с отказом от бумажной работы, внедрение технологий искусственного интеллекта для повышения качества жизни граждан и обучение цифровым компетенциям.



Ульяновская область вплотную подошла к принятию целого комплекса решений, направленных на развитие, в том числе цифровую трансформацию. В начале марта губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на заседании штаба по развитию региона заявил о необходимости ускорения работы по цифровизации Ульяновской области, обеспечения цифрового взаимодействия власти и граждан, цифровой трансформации регионального правительства. «Мы с вами создаем уникальную систему работы на территории всего региона: с одной стороны — правительство для граждан, для того, чтобы отношения государства с населением упростились и была налажена быстрая обратная связь, с другой — цифровое правительство. Здесь для нас крайне важно работать синхронно», — сказал губернатор.

Он также отметил, что в 2021 году предстоит сменить и форму управления регионом. Это будет управление, основанное на больших данных и аналитике. «Следующий шаг — создание цифрового Правительства 2.0», — сказал глава региона. Ранее губернатор озвучил решение о консолидации ресурсов цифровизации на базе Корпорации «Правительство для граждан» — учреждения, которое и до настоящего времени было центром цифрового развития исполнительных органов власти и правительства в их взаимодействии с гражданами, организациями и бизнесом.

В конце февраля, на совещании с руководством региональной корпорации «Правительство для граждан» Сергей Морозов поручил разработать новую стратегию развития учреждения до 2026 года, отметив, что необходимо «максимально автоматизировать рутинные функции и ускорить все процессы».

«Корпорация развития интернет-технологий — многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (ОГКУ «Правительство для граждан») создана 1 августа 2016 года для повышения эффективности управления информатизацией региона. Основные направления деятельности — координация деятельности органов госвласти и МСУ в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), техническое обеспечение ИКТ-инфраструктуры в органах власти, госуправление в сфере предоставления госуслуг, содействие развитию отрасли связи в регионе.

Разработка стратегии уже начата. Основной идеей при ее создании выступает концепция «государства как платформы». Эта принципиально новая концепция появилась в России несколько лет назад. Она направлена на обеспечение государственными услугами населения, выступающего в качестве их потребителя и подразумевает создание единой платформы для всех информационных систем, «бесшовность» передачи данных, автоматизацию принятия решений, оптимизацию процессов, расходов и численности служащих.

По словам и. о. директора ОГКУ «Правительство для граждан» Светланы Опенышевой, до 2026 года перед Корпорацией, в частности, стоят задачи по введению 50 госуслуг в проактивном режиме и обеспечению не менее 50% обращений граждан за госуслугами в электронном виде (через портал госуслуг, без посещения органов власти и МФЦ). Кроме того, у граждан должна появиться возможность получить не менее 95% всех госуслуг на www.gosuslugi.ru. При этом все 100% сведений, необходимых для предоставления госуслуг, должны быть в электронном виде.

Центры цифровых компетенций МФЦ уже начали работу по обучению граждан интернет-технологиям

На федеральном уровне уже делаются первые шаги по переходу на проактивный режим предоставления услуг: ПФР с 2020 года в беззаявительном порядке оформляет материнский (семейный) капитал и СНИЛС на новорожденных. В период введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, родители без каких-либо заявлений стали получать новые выплаты.

Все, что закладывается в новую стратегию, будет отвечать общей миссии корпорации, которая сформулирована как «создание удобного для жизни государства». Уже в скором времени планируется ввести электронную идентификацию заявителя с помощью Единой биометрической системы в МФЦ и органах власти. В стратегии зафиксировано и внедрение в работу голосового помощника Ульяны, разработанной «Ростелекомом» (омниканальная система, нейроробот, автоматический голосовой консультант). Она вот-вот заработает на основной линии Единого центра телефонного обслуживания МФЦ Ульяновской области. Ульяна позволит МФЦ автоматически обрабатывать более 80 процентов стандартных звонков в режиме 24/7.

В деятельности самого регионального правительства планируется постепенно уходить от бумажного оборота. По словам госпожи Опенышевой, уже сегодня вся переписка внутри органов власти и между органами власти ведется только в цифровом формате, полностью же избавить чиновников от бумаги и перейти на электронный документооборот, включая юридически значимые документы, планируется к 2023 году.

Светлана Опенышева отмечает, что в дальнейшем МФЦ будут больше выполнять консультационную и обучающую функцию. «Впрочем, к активному обучению граждан интернет-технологиям мы уже приступили. На базе центрального офиса „Мои Документы“ в Ленинском районе Ульяновска в 2019 году был создан Центр цифровых компетенций. В феврале 2021 года был открыт Центр цифровых компетенций на базе Заволжского МФЦ. Здесь уже бесплатно обучаются жители, желающие освоить новые технологии и научиться получать госуслуги онлайн. Кроме того, в каждом МФЦ действуют пункты коллективного доступа к порталу Госуслуг, где гражданам помогают получить электронные услуги цифровые консультанты», — рассказала госпожа Опенышева.

На сегодня в единой системе идентификации и аутентификации портала госуслуг зарегистрировано более 1,2 млн жителей региона (98% от численности населения Ульяновской области). По этому показателю регион занимает 10-е место по России, а среди регионов ПФО — 1-е место. Жителям Ульяновской области доступно свыше 430 региональных государственных и муниципальных услуг в электронной форме. По итогам ежегодного мониторинга качества предоставления госуслуг в электронной форме в 2020 году Ульяновская область заняла 11-е место в стране, улучшив позицию по сравнению с 2016 годом на 55 пунктов.

Ранее Ульяновская область стала одним из участников пилотного проекта «Цифровой МФЦ», наряду с Новгородской, Московской и Воронежской областями. По поручению Губернатора Сергея Морозова в рамках цифровой трансформации региона планируется перевести все муниципальные и государственные услуги в онлайн-формат, а офисы «Мои Документы» должны стать центрами взаимодействия граждан со всеми органами власти.

Ожидается, что полностью новая стратегия развития корпорации будет готова полностью к середине мая этого года.