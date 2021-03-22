В Волжском будут судить волгоградца за сбыт госнаград

В Волжском сотрудники регионального УМВД окончили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего волгоградца по факту незаконного сбыта государственных наград (ст. 324 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

Как уточнили в ведомстве, в октябре 2020 года мужчина разместил на сайте объявление о продаже госнаград. После того, как покупатель приобрел их, перечислив деньги на банковскую карту, подозреваемый в почтовом отделении якобы отправил посылку с вложенными медалями в Волжский. Через некоторое время продавца задержали. В ходе обыска по месту жительства мужчины оперативники изъяли 58 подлинных медалей и орденов, а также документы к наградам. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является коллекционером и награды приобретал в интернете для пополнения своей коллекции, часть из которых решил продать для улучшения материального положения, уточнили в управлении.

Уголовное дело направили для рассмотрения в суд Волжского.

Мария Шахрай