Готовые решения от индустриального парка KULTAEVO и Сбера

В Перми 23 марта в конгресс-холле Сбера состоится конференция «Открой свое производство за год». Это первое открытое мероприятие с участием индустриального парка KULTAEVO. Регистрация для участия уже открыта.

Конференция посвящена индустриальным паркам и механизмам финансовой поддержки производственных предприятий как эффективным инструментам развития промышленности.

Участники конференции подробно обсудят особенности и отличия индустриальных парков, экономическую эффективность, налоговые льготы, низкие ставки на коммунальные тарифы, особые условия кредитования, которые могут быть предоставлены для резидентов парков. Обсуждение будет формироваться на примере развития первого пермского индустриального парка – «КУЛТАЕВО».

Андрей Сбоев, генеральный директор «БауИнвестГрупп» – управляющей компании ИП «КУЛТАЕВО»:

– Проект индустриального парка «КУЛТАЕВО» реализуется с декабря 2019 года. В настоящий момент пришло время познакомить представителей малого и среднего бизнеса с особенностями и преференциями, которые получают резиденты нашего индустриального парка.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

– Сотрудничество с индустриальными парками создает приток новых клиентов для Сбербанка, потому что резиденты парков – это новые партнеры для нас. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес в регионе развивался, и видим в этом перспективу роста и для нашего банка в будущем. Это ключевые направления в сотрудничестве с индустриальными парками.