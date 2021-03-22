Наибольшая зарплата в самой прибыльной отрасли Татарстана составила 61 тысячу рублей

Татарстан занял 38-е место среди субъектов РФ с самыми высокими отраслевыми зарплатами по итогам 2020 года. Сферой с наивысшим заработком в республике в прошлом году оказалась профессиональная и научная деятельность. Средняя зарплата там составила 61 тыс. руб. Исследование провели специалисты РИА «Нoвости».

Самую высокую зарплату в России получают нефтяники на Сахалине. В месяц они зарабатывают порядка 380 тыс. руб. Второе место занимают московские финансисты с зарплатой в 189 тыс. руб. Тройку лидеров замыкают нефтяники Ямало-Ненецкого автономного округа (174 тыс. руб.)

Главными аутсайдерами рейтинга стали такие регионы, как Мордовия, Калмыкия, Псковская, Кировская области и Карачаево-Черкесия. В данных регионах специалисты лучших отраслей в среднем не зарабатывают более 45 тыс. руб.

"Ъ-Казань"