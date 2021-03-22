Мэрия Ярославля продает «Дом Дунаевых» за 29 млн рублей

Мэрия Ярославля выставила на продажу объект культурного наследия «Дом Дунаевых», расположенный на Флотской улице. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте мэрии.

Согласно опубликованным документам, аукцион пройдет 28 апреля. Заявки на участие в нем принимаются до 23 апреля. Начальная цена лота более 29,2 млн руб. Общая площадь здания составляет 824,1 кв. м. Общая площадь земельного участка ровна 522 кв. м.

По данным мэрии, земельный участок находится в границах территории «Культурный слой города Ярославля, XI - XVII вв.», на территории объекта всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля». «Дом Дунаевых» является памятником культурного наследия. Историческое здание возведено в конце XVIII - начало XIX вв.

Дарья Сабаева