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ИГЖН аннулировала лицензию у управляющей компании «Мастер Пермского края»

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края прекратила действие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО УК «Мастер Пермского края». Об этом сообщается на сайте ИГЖН.

Основанием для аннулирования лицензии послужило решение Арбитражного суда Пермского края от 26 января 2021 года, согласно которому ООО УК «Мастер Пермского края» признано банкротом. По данным на начало февраля, долги компании перед ресурсоснабжающими организациями превышает 20 млн руб.

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