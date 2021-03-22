«Эталонный пешеходный переход» появится на улице Ворошилова в Ижевске

В рамках ремонта ул. Ворошилова в Ижевске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обустроят «Эталонный пешеходный переход». Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Это катафоты на разметке, светодиодная подсветка, дублирующая сигнал светофора, шумовые полосы на подъезде к переходу. Авторы идеи — фонд "Городские проекты" в Ижевске. Попробуем совместно с активистами и инвестором реализовать этот проект, а потом, если понравится горожанам, будем тиражировать его на других улицах тоже»,— отметил градоначальник.