Пермские кавээнщики прошли в высшую лигу

На 32-м международном фестивале КВН «КиВиН-2021» в Сочи объявлены 25 лучших команд, которые сыграют в высшей лиге сезона 2021 года. Как сообщает telegram-канал «Компрос», среди них оказалась сборная команда КВН Пермского края. Из команд-победителей будут сформированы составы телевизионных и других лиг Международного союза КВН.

На «КиВиН-2021» Прикамье представляли семь команд: «Счастье не за горами» (Пермский институт Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова), «Луна имени Чарского» (ПГНИУ), «Денис Вахитов» (село Барда), «Без вариантов» (Пермь), «Дерзкий фонарь» (ПГНИУ), «ПАЭТ» (Пермский государственный аграрно-технологический университет), «Молотов» (Пермь). По итогам выступлений во второй тур прошла команда «Без вариантов» и сборная команда Пермского края.

Движение КВН в Прикамье началось в 1997 году с проведения первого фестиваля команд КВН. Сегодня свои команды есть почти в каждом городе Пермского края. В 2020 году чемпионат КВН Прикамья объединил более 200 команд и 40 тыс. участников и зрителей. В крае существует шесть лиг КВН: Пермская официальная лига Международного союза КВН, краевая лига, юниор-лига, лига работающей молодежи, студенческая лига, лига Коми-Пермяцкого округа.