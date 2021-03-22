Михаил Шелков: «Абоненты стали более продвинутыми» Технический директор Tele2 Краснодар Михаил Шелков рассказал, что мобильный оператор делает для обеспечения бесперебойной связи даже в сильнейшие снегопады, как компания пережила пандемию и изменения привычек абонентов.

Снегопады не оставили без связи

— Насколько увеличилась мощность сетей Tele2 в Краснодарском крае в 2020 году?

— Мы обеспечили все объекты технологиями LTE. Соответственно, покрытие 2G сейчас составляет 99%, 3G – 93%. Покрытие 4G, с учетом того, что мы «накатили» эту технологию на всю сеть, также составляет 99%.

— На какие районы региона делался упор при увеличении мощностей?

— В последнее время мы активно развиваем сеть на побережье Краснодарского края, потому что посещаемость курортов растет. Хотя в 2018-2019 гг. мы еще не знали о предстоящей пандемии и локдауне, но мы уже тогда понимали, что развивать нужно именно побережье. В итоге, только за 2019 год мы увеличили емкость сети на побережье более чем на 120 объектов – это позволило качественно улучшить покрытие в курортной зоне.

— С каким проблемами приходится сталкиваться из-за ландшафтных особенностей региона? Как их удается решать?

— Проблемы чаще всего появляются в непогоду – из-за регулярных отключений электроэнергии. Трудный доступ к линиям электропередачи плюс периодические природные катаклизмы регулярно приводят к авариям, устранить которые достаточно проблематично. Иногда сроки восстановления электропитания доходят до недели, но это, конечно, не значит, что абоненты сидят без связи.

Мы регулярно следим за состоянием сети – 24 часа в сутки, 365 дней в году. Поэтому в момент возникновения поломки или экстренной ситуации, реакция происходит немедленно. Все наши объекты обеспечены аккумуляторными батареями, которые поддерживают электропитание от четырех часов непрерывной работы до суток. Кроме того, у нас есть достаточное количество бригад по всему краю, которые за это время успевают доехать до обесточенных станций, починить неполадки и обеспечить электроснабжение, пока не устранят основную аварию. Во время штормовых предупреждений у нас до 50 объектов могут остаться без питания, но мы везде обеспечиваем их стабильную работу. Самое главное здесь – своевременная реакция. Даже простой в час уже считается для нас серьезным нарушением.

— Во время последних снегопадов были серьезные сложности?

— В целом, у нас решение таких вопросов уже наработано, но бывают форс-мажоры, как в этом году. Например, нас предупреждали о наиболее неблагоприятных условиях в районе Новороссийска, но основной погодный удар пришелся на Сочи. Во время снегопадов 27 объектов оказались отключены от электропитания, существующих бригад оказалось не достаточно. Но мы очень быстро передислоцировали в этот район специалистов с других территорий края – это позволило обеспечить стабильную работу базовых станций, и абоненты не остались без связи и мобильного интернета.

— Какие работы за последнее время были проделаны в горном кластере для повышения качества связи и качества покрытия?

— Развитие сети в горном кластере – это тоже особая история. Во-первых, поднимать оборудование в горы очень тяжело – приходится использовать специализированную технику: тяжеловозы, ратраки, специальные краны. Хотя иногда и ручной труд используется – в особо труднодоступных районах. Также у нас есть отдельное финансирование для строительства горных объектов, для реализации крупных транспортных узлов связи.

«Мы регулярно следим за состоянием сети – 24 часа в сутки, 365 дней в году. Поэтому в момент возникновения поломки или экстренной ситуации, реакция происходит немедленно.»

Мы обеспечиваем не только населенные пункты, но и дороги до них. Строительство объектов связи мы планируем так, чтобы было гарантированное питание. Устанавливаем автономные дизель-генераторы, которые включаются автоматически и в течение суток-двух могут снабжать электропитанием базовые станции при аварии на сетях. На части объектов установили дополнительные топливные баки, чтобы увеличить срок работы генераторов. Использовали инфраструктуру других операторов, если была такая возможность. Таким образом, за прошлый год мы развернули около 25 объектов в труднодоступных районах.

— Какие планы по развитию мощностей в 2021 году – в целом, в Краснодарском крае?

— В этом году мы продолжим развивать сеть на побережье Черного моря. Сейчас покрытие в городах прибрежной зоны составляет 99%, но есть несколько участков, где качество связи недостаточно. За счет новых станций хотим довести качество связи до идеального. Остальные объекты будем устанавливать на тех территориях, где возникают жалобы или мы сами понимаем, что могут возникнуть проблемы из-за увеличения количества абонентов.

Кроме того, мы все время модернизируем сеть: она никогда не остается в первоначальном состоянии – постоянно живет и дышит. У нас есть отдел радиопланирования, который внимательно следит за состоянием сети, прогнозируя, что могут возникнуть какие-то изменения. Мы расширяем сеть LTE в диапазоне 1800 мГц и 2600 мГц, внедряем технологию MIMO, которая позволяет дать скорость до 200-300 Мбит/сек в зависимости от ширины спектра.

До чего довел ковид

— Как пандемия повлияла на вашу работу? Как изменились нагрузки на сети в этот период?

— Наша сеть из года в год строилась таким образом, что мы понимали, что днем абоненты находятся на работе, в бизнес-центрах, на своих рабочих локациях, а вечером возвращаются домой – и развивали нашу сеть с учетом от этих условий, исходя из потребностей абонента. Но еще когда только появились первые сообщения о коронавирусе, наши аналитики начали рассчитывать новые модели поведения пользователей. Мы изначально предугадали, что привычная схема изменится, единственное, что не понимали – где будут находиться новые точки притяжения абонентов.

Соответственно, когда всех перевели на удаленку, мы увидели резкий рост трафика в тех локациях, куда абоненты передислоцировались. За неделю мы снизили проблемы с нагрузкой в этих территориях, а через две недели после начала локдауна – смогли обеспечить абонентам максимальное качество сети – в первую очередь, доступ к интернету.

— Каков был рост трафика?

— В первую неделю наблюдался рост трафика, но позже многие абоненты переключились на домашний интернет, поэтому показатели перешли к нашим стандартным значениям. Вообще рост трафика год к году у нас растет – за счет роста абонентской базы и увеличения покрытия сети.

Очень интересным в плане роста трафика стал нынешний горнолыжный сезон, когда часть ограничений уже была снята. Мы наблюдали большое число туристов, но наша сеть полностью справилась с теми задачами, которые были на нее возложены на рубеже 2019-2020гг. Фактически мы действительно предугадали рост абонентов. При помощи анализа big data, на абсолютно обезличенных методологиях мы выяснили, что в этом году количество наших абонентов, отдыхающих в Красной Поляне, выросло в 2,5 раза, а в Адыгее, в районе Лаго-Наки – на 10%. Мы также установили, что в среднем на Красную Поляну ездили отдыхать на четыре дня, в то время, как в Лагонаки – на один день.

«Сейчас главная цель всех операторов – это цифровизация. Мир после 2020 года не будет прежним. Аналитики в один голос говорят, что абоненты уже не откажутся от дистанционных и мобильных сервисов.»

Еще одной причиной роста трафика стало решение россиян перейти на «удаленку», проживая в Сочи и других прибрежных городах Краснодарского края. Что еще интересно: после того, как были сняты ограничения, очень многие с «удаленки» так и не вернулись.

— Чем занимались пользователи Tele2 во время пандемии: смотрели фильмы, слушали музыку, сидели в соцсетях или занимались самообразованием?

— Основным направлением у абонентов было обеспечение своих рабочих мест на удаленной основе. Во-первых, никто в начале не понимал, как бизнес это может сделать, и как мотивировать людей обеспечивать на удаленке такое же качество работы, как на рабочих местах. Только очень небольшая доля предпринимателей изначально работала в таком формате в доковидное время. Когда удалось все процессы отладить, начался рост потребления видеоконтента. Увеличилась доля людей, которые начали заниматься самообразованием, но она была не такой большой, как просмотр видеороликов, фильмов и online игр.

— Какие изменения в целом прослеживаются в поведении пользователей в последние годы?

— Увеличилось количество мощных смартфонов, использующих все технологии, которые мы применяем в нашей сети. Абоненты стали более продвинутыми: в разы стало больше людей, общающихся в мессенджерах – особенно, если сравнивать с тем, что было 3-5 лет назад. Все активно используют госуслуги, мобильный банкинг, делают покупки в интернете и, конечно, стало гораздо больше приложений для развлечений и потребления контента, а также для онлайн-обучения. Люди уходят в онлайн, будущее – в цифровизации.

— Что ждет рынок мобильной связи в 2021 году?

— Сейчас главная цель всех операторов – это цифровизация. Мир после 2020 года не будет прежним. Аналитики в один голос говорят, что абоненты уже не откажутся от дистанционных и мобильных сервисов. Будет все активнее развиваться кластер по предоставлению услуг через мобильные приложения, интернет-магазины. Это значит, что сотовые операторы будут развивать свою внутреннюю экосистему для абонентов, не будет привычных сотовым операторам условий.

Конечно, будет расти интернет-трафик. Никто не знает, где эта предельная шкала, на которой закончится рост. Некоторые говорят, что этого не произойдет никогда, поэтому все активнее внедряется big data: данных становится все больше, и даже суперкомпьютеры уже не успевают их обрабатывать. Сегмент интернета-вещей также будет развиваться – как и с точки зрения форм-факторов, так и с точки зрения функционала.