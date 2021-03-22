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Добывающая сфера Удмуртии заняла 55 место в России по отраслевым зарплатам

В 2020 году средняя зарплата сотрудников добывающей сферы Удмуртии, которую признали самой оплачиваемой в регионе, составила 52 тыс. руб. Это 55 место размеру отраслевых зарплат в регионах России, сообщает «РИА Новости».

Лидерами рейтинга стали нефтяники и газовики из Сахалинской области (384 тыс. руб.), финансисты из Москвы (187 тыс. руб.), нефтяники и газовики из Ямало-Ненецкого АО (171 тыс. руб.), айтишники из Санкт-Петербурга (161 тыс. руб.), металлурги из Чукотского АО (145 тыс. руб.). На последних местах расположились специалисты транспортного и военного машиностроения из Мордовии (38 тыс. руб.), госслужащие из Калмыкии (38 тыс. руб.), Псковской области (38 тыс. руб.) и Карачаево-Черкессии (41 тыс. руб.), а также работники транспортного и военного машиностроения из Кировской области (41 тыс. руб.).

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