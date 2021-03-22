Назначен председатель комитета по архитектуре Саратова

Председателем комитета по архитектуре Саратова назначена Анастасия Пузанова. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Сегодня госпожа Пузанова была представлена в новой должности в ходе оперативного совещания

Анастасия Пузанова по образованию архитектор, занимала руководящие должности в комитете по управлению имуществом и комитете по архитектуре, общий стаж работы 16 лет.

Глава Саратова Михаила Исаев поставил перед комитетом по архитектуры задачу сохранения исторического облика города и наведения порядка в вопросах застройки, планирования и проектирования.

Марина Ковалева