Застройщик позвал на урок

Федеральная строительно-инвестиционная компания «Девелопмент-Юг» начала возводить на Иве школу на 1626 мест. Спортивно-образовательный кластер будет включать в себя не только школу, но и культурно-досуговый центр, плавательный бассейн. Образовательное учреждение будет самой большой школой в регионе. Компания планирует сдать объект до конца 2023 года. Параллельно с возведением школы и экогорода «Погода» девелопер приступит к освоению новой площадки в Кондратово.

Компания «Девелопмент-Юг» начала строительство спортивно-образовательного кластера в экогороде «Погода» микрорайона Ива. 18 марта в микрорайоне Ива, где возводится жилой комплекс, состоялась церемония закладки первого камня в основание школы. В мероприятии участвовали президент СК «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов, гендиректор пермского филиала компании Алексей Скрипкин, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и врио главы города Алексей Демкин.

Как сообщил Сергей Иванов, новая школа будет рассчитана на 1626 детей, объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году и передать администрации Перми. В 2024 году учебное заведение примет первых учеников. «Спортивно-образовательный кластер площадью 28 тыс. кв. м станет сердцем экогорода «Погода». Для его строительства мы выделили огромный земельный участок в самом центре, который занимает пятую часть территории нового микрорайона», – рассказал президент «Девелопмент-Юг».

Проектируя комплекс, в холдинге решили отказаться от привычного Н- или П-образного плана здания. Это позволило включить в состав объекта образовательное учреждение, культурно-досуговый центр и плавательный бассейн.

Специализированные классы в школе разделят на четыре кластера: медиа и арт, спортивный, естественно-научный и технологический. Внутри кластеров разместятся многофункциональные помещения, которые могут использоваться для изучения нескольких предметов. Для младших школьников появится помещение для игр с возможностью размещения спальных мест. Предусмотрены помещения для учреждений дополнительного образования на 163 места, кабинеты для творческих кружков, 3D-моделирования, акварельной живописи, робототехники и прочего. В здании разместится спортзал площадью 1,6 тыс. кв. м. Фасады школы выполнят в мягких естественных тонах.

Президент компании «Девелопмент-Юг» отметил, что корпорация использует проект пермской школы при планировании комплексной застройки в других территориях (если жилая застройка будет предполагать более 300 тыс. кв. м).

По словам губернатора Дмитрия Махонина, новая школа станет самым крупным общеобразовательным учреждением края и одним из главных соцобъектов активно развивающегося микрорайона Перми. «Власти региона внедряют новые комплексные подходы к развитию городской среды. Наряду со строительством новых домов, благоустройством дворовых пространств мы вместе с ответственными застройщиками в формате государственно-частного партнерства развиваем социальную инфраструктуру: возводим детские сады, школы, лечебницы, предусматриваем площадки для культурно-досуговых и торгово-развлекательных учреждений. Мы думаем о комфорте и безопасности наших жителей, поэтому создаем для них такие условия для жизни, которых они действительно достойны», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Напомним, право комплексного освоения участка на Иве-1 (80 га) «Девелопмент-Юг» приобрел на торгах в 2008 году, чтобы возвести около 1 млн кв. м жилья. Городу уже переданы детсад, помещения администрации района, участкового уполномоченного, объекты инженерной инфраструктуры, детская поликлиника. В этом году будет построен еще один детский сад на 350 мест. Комплексное освоение микрорайона Ива девелопер завершит в июле 2024 года.

Президент СК «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов рассказал, что на недавней встрече с пермским губернатором обсуждались в том числе и вопросы транспортного развития Ивы. С краевыми властями были достигнуты договоренности о развитии улично-дорожной сети, маршрутов общественного транспорта микрорайона. В частности, пермские власти сообщили о перспективе проложить трамвайную ветку на Иву.

Руководство холдинга поделилось и перспективами дальнейшего развития в Прикамье. Девелопер в августе – октябре начнет освоение территории тепличного комбината в Кондратово. Общая площадь участка составит 40 га, сегодня компания завершила сделку по приобретению части площадки в 14 га. «Мы думаем, что комплексная застройка составит больше, чем 300 тыс. кв. м. Этот проект уже прошел точку невозврата», – заявил Сергей Иванов.

Президент холдинга добавил, что, возможно, до конца года «Девелопмент-Юг» успеет начать освоение еще одной территории. «Участок – 1 га, хотим к этому прикупить еще 2 га», – пояснил господин Иванов, однако конкретную локацию не назвал. По словам топ-менеджера, в течение ближайших двух-трех лет компания планирует вводить в крае по 100–120 тыс. кв. м жилья ежегодно.