Администрацию Осы уличили в нарушениях при выборе подрядчика для строительства газопроводов

Пермское УФАС выявило в нарушения при проведении закупки на строительство газопроводов в Осинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В УФАС пожаловались представители ООО «ДСТ-Строй», посчитавшие, что администрация Осы при проведении конкурса неправомерно установила критерий «Квалификация участника конкурса», по которому участникам закупки начислялись баллы только за исполненные контракты, связанные с газопроводами.

Изучив документацию, УФАС сочло, что указанный критерий необоснованно ограничивает вид контрактов. Также было установлено, что в ходе закупки произошло необоснованное укрупнение цены контракта, что могло привести к ограничению конкуренции. «Начальная цена по закупке составляла более 70 млн руб. По результатам проведения конкурса планировалось строительство газопроводов в четырех деревнях Осы и Осинского района. Учитывая, что объекты расположены в разных населенных пунктах, заказчик мог провести отдельную закупку по каждому из них, чтобы привлечь больше участников и, как следствие, снизить начальную цену контракта по закупке. Антимонопольное ведомство считает, что заказчик необоснованно укрупнил лот, вытеснив из числа потенциальных участников закупки малый бизнес, не способный либо освоить такой крупный лот, либо обеспечить исполнение контракта. Такие действия заказчика могут привести к ограничению конкуренции на торгах»,— пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС Анастасия Белова.

Администрации Осинского городского округа предписано отменить результаты конкурса, вернуть заявки участникам и внести изменения в документацию. Предписание должно быть исполнено в срок до 2 апреля 2021 года.