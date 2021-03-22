За неделю из больниц выписано более 1,8 тыс. жителей края, переболевших COVID-19

За прошедшую неделю из «ковидных» отделений краевых больниц выписали 1840 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным на утро 22 марта, в «ковидных» отделениях больниц Прикамья проходят лечение 1319 пациентов, из них 821 — с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.

С начала пандемии общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 50 035 человек, вылечились от болезни 44 179 человек.