В Ярославской области снизилась смертность от рака

В Ярославской области за три года смертность населения от злокачественных новообразований снизилась на 2,6%, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. В сообщении отмечается, что, в частности, произошло снижение смертности от рака желудка, прямой кишки, яичников, мочевого пузыря, молочной железы, По данным пресс-службы, положительная динамика связана с поступлением мощных томографов, аппаратов для диагностики экспертного класса, оборудования для лучевой диагностики и эндоскопической техники.

По словам главного онколога региона Николая Кислова, в 2020 году пациенты с онкологическими заболеваниями были обеспечены льготными лекарственными препаратами на сумму более 11 млн руб. Средства поступили из федерального бюджета. Средняя стоимость рецепта – более 3 тыс. руб.

«По итогам 2020 года за счет средств областного бюджета в соответствии с региональной программой лекарственного обеспечения пациентам с онкологическими заболеваниями выданы препараты общей стоимостью 578 тыс. руб. Средняя стоимость рецепта – 22,4 тыс. руб.»,– рассказал господин Кислов.

Алла Чижова